Gaziantep'te 'Üniversite Öğrenci Toplulukları Buluşması' gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öğrenci Dostu Gaziantep" vizyonu kapsamında düzenlenen "Üniversite Öğrenci Toplulukları Buluşması", kentteki 4 üniversiteden 255 aktif öğrenci topluluğu temsilcisini ve akademik yöneticileri Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) bir araya getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda kentteki üniversite öğrenci topluluklarının başkanlarıyla buluştu. Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir, rektör yardımcıları, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanları, öğrenci dekanlığı temsilcileri ve öğrenci topluluklarının başkanları katıldı. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, gençlik çalışmaları kapsamında kent genelinde yürütülen projeleri ve destekleri sunum eşliğinde katılımcılarla paylaştı.

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"Artık beşeri sermayeye sahip ülkeler zenginliğin ölçütünü belirliyor"

Programda gençlere seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, zenginlik ölçütünün artık doğal kaynaklar değil nitelikli insan kaynağı olduğunu vurguladı. Hedeflerinin öğrenci dostu Gaziantep olduğunu belirten Başkan Şahin, "Siz gençlere baktığımızda yeni bir resim görüyoruz. Artık yeni bir tanımlama var. Ne kadar altının ya da petrolün varsa zenginsin algısı bitmiştir. Artık beşeri sermayeye sahip ülkeler zenginliğin ölçütünü belirliyor. Siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, geleceğimizsiniz. Siz gençler, benim gözümde geleceğin barışını sağlayacak çok özel beyinlersiniz" şeklinde konuştu.

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Gençlerin vizyonunu genişletmek için yurt dışı kültür gezileri düzenlediklerini ve okuma kültürünün önemini hatırlatan Başkan Şahin, "Biz siz gençleri önemli ülkelere seyahate gönderiyoruz. Bunlardan birisi BosnaHersek. Vizyonunuzu genişletmek adına sizi farklı kültürlerle buluşturuyoruz. Aliya İzzetbegoviç okuyun, Nurettin Topçu okuyun. Bu tür okumaları yapın. Bu tür okumalar size dünyayı anlatır, hayatı öğretir. Siz bizim düşünen yeni genç beyinlerimizsiniz. Size geleceğimiz için ihtiyacımız var. Siz bizlerin yeni Fatih Sultan Mehmet’lerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bugün dünya gerçekten çok büyük bir dönüşümden geçiyor"

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GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise dünyada yaşanan hızlı değişime ayak uydurmanın önemine değinerek, "Bugün dünya gerçekten çok büyük bir dönüşümden geçiyor. İstesek de istemesek de bu dönüşüm hepimizi etkiliyor. Eski yöntemler ile bilgiye ulaşmak veya öğrenmek artık mümkün değil. Dolayısıyla her şeyin değiştiği bir ortamda bizim de kendimizi değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerekiyor. Kendimizi bu bakış açısıyla geleceğe hazırlamamız gerekiyor" diye konuştu.

"Üniversitelerin temel misyonları ile yerel yönetimlerin gençlik destekleri birbirini tamamlıyor"

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da üniversitelerin temel misyonları ile yerel yönetimlerin gençlik desteklerinin birbirini tamamladığını belirterek, "Böyle güzel bir buluşmada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Üniversitelerin 3 tane önemli görevi vardır: Birincisi bilgiyi aktarmak, yetiştirmek ve yetkinlik kazandırmak, ikincisi bilgiyi üretmek ve üçüncüsü bulunduğu bölgeye ekonomikkültürel katkı sağlamaktır. Bu görevleri yerine getirmek ülke adına çok önemli. Bu konuda üniversitelerin sunduğu imkanların yanı sıra yerel yönetimlerin de gençlere yönelik çalışmaları oluyor. Bunların bir örneğini de Gaziantep Büyükşehir yerine getiriyor. Tüm bunlara bakınca da insanın genç ihtimal geliyor" dedi.

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"Bu buluşmada her bir üniversite öğrencisi iş birliği kurmak adına farklı üniversite öğrencileriyle tanışma fırsatına sahip"

HKÜ Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir ise buluşmanın üniversiteler arası etkileşim açısından taşıdığı değere vurgu yaparak, "Üniversite Topluluk Buluşması programında bizi siz gençlerle bir araya getirdiği için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Böyle bir buluşmanın bir belediye başkanı aracılığıyla bir şehirde organize edilmesine ilk kez Gaziantep’te şahit oluyorum. Bu buluşma çok önemli öğrenciler adına. Bu buluşmada her bir üniversite öğrencisi iş birliği kurmak adına farklı üniversite öğrencileriyle tanışma fırsatına sahip. Bu anlamda program çok kıymetli" dedi.

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4 üniversitede 255 aktif öğrenci topluluğuna tam destek!

20262027 EğitimÖğretim yılı itibarıyla Gaziantep’te GAÜN’de 97, HKÜ’de 65, GİBTÜ’de 62 ve SANKO Üniversitesi’nde 31 olmak üzere toplam 255 aktif öğrenci topluluğu faaliyet gösteriyor. Yeni akademik yılın başlangıcından itibaren üniversitelerde gerçekleştirilen öğrenci toplulukları tanıtım günlerine organizasyon ve koordinasyon desteği sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca öğrenci topluluklarına yönelik bilim, sanat ve spor gezileri, Rumkale Tekne Turu ve Cam Teras gezisi, antik kent gezileri, konaklamalı ve günübirlik gençlik kampları, espor etkinlikleri, binicilik etkinlikleri ve teknik geziler düzenledi. Bunun yanı sıra üniversite topluluklarıyla iş birliği içerisinde çeşitli sportif faaliyetler etkinlikleri hayata geçirildi.

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Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını desteklemek amacıyla GAÜN ve GİBTÜ bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının tanışma etkinlikleri, toplantıları ve çeşitli organizasyonları için belediyeye bağlı gençlik merkezleri ücretsiz olarak tahsis edildi. Gençlik merkezlerinde Ekim ayı boyunca "Kampüste Sinema Günleri" ve canlı müzik etkinlikleri düzenlenirken, üniversite yurtlarında bulunan kitap kafelerde de öğrencilerin talep ve önerilerinin sağlıklı bir şekilde alınması, değerlendirilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi amacıyla gençlik liderleri görevlendirildi. Ayrıca öğrenci topluluklarına "Genç Gaziantep Uygulaması" hakkında bilgilendirme yapılarak, topluluk üyelerinin uygulamayı aktif kullanmaları ve şehrin sosyalkültürel yaşamına katılımlarının artırılması amacıyla sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser ve benzeri etkinliklere yönelik biletler hediye edildi.