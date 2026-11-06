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        Gaziantep'te üniversite öğrenci topluluklarının temsilcileri bir araya geldi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öğrenci Dostu Gaziantep" sloganı kapsamında "Üniversite Öğrenci Toplulukları Buluşması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Gaziantep'te üniversite öğrenci topluluklarının temsilcileri bir araya geldi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öğrenci Dostu Gaziantep" sloganı kapsamında "Üniversite Öğrenci Toplulukları Buluşması" düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, kentteki 4 üniversiteden 255 öğrenci topluluğunun temsilcileri ve akademik yöneticiler bir araya geldi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, ülkelerin zenginliğinin günümüzde insan kaynağıyla ölçüldüğünü belirtti.

        Gençlerin geleceğinin şekillenmesi yönünde çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

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        "Siz gençlere baktığımızda yeni bir resim görüyoruz. Artık yeni bir tanımlama var. Ne kadar altının ya da petrolün varsa zenginsin algısı bitmiştir. Artık beşeri sermayeye sahip ülkeler zenginliğin ölçütünü belirliyor. Siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, geleceğimizsiniz. Siz gençler, benim gözümde geleceğin barışını sağlayacak çok özel beyinlersiniz."

        Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan da Gaziantep'in üniversite potansiyelinin güçlü olduğunu belirterek, yerel yönetimlerin üniversitelere verdiği desteğin önemli olduğunu aktardı.

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise dünyadaki değişime uyum sağlamak için eğitim ve öğrenme yöntemlerinin de yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

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        Programa, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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