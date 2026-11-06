Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 20 üstünlüğüyle sona erdi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 20 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada RakSakyi'nin pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
13. dakikada Ali Yavuz Kol'un ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın köşeye şutunda kaleci Ataberk son anda topu kornere çeldi.
18. dakikada Kerim Çalhanoğlu'nun müdahalesi sonucu Carlos Winck'in yerde kalmasının ardından hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada penaltı atışını kullanan Adrian Benedyczak, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. 02
45. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Maxim'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Gianniotis topu yumrukla uzaklaştırdı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz
Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Myenty Abena, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Deian Sorescu, Maxim, Trivante Stewart
Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Victor Gidado, Karamba Gassama, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici
Teknik Direktör: Orhan Ak
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Ayberk Karapo, Adam Araous, Christian Ilie, Claudio Winck, Kerem Demirbay, Haris Hajradinovic, Elson Mendes, Jesurun Rak Sakyi, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak
Yedekler: Ali Emre Yanar, Jakop Jessen, Atakan Müjde, Thiemoko Diarra, Ömer Bayram, Marcus Rafferty, Ahmet Taha Dağbaşı, Mecit Sercan Deniz, Güven Yalçın, Emirhan Boz
Teknik Direktör: Alfred Schreuder
Goller: Haris Hajradinovic (dk. 3), Adrian Benedyczak (dk. 20 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Sorescu (Gaziantep FK), Mendes (Kasımpaşa)
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