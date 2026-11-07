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        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Gaziantep FK'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

        Ligde son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek alan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

        Bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor (2-0), Arca Çorum FK (0-3), İstanbul Başakşehir (2-1), Erzurumspor FK (1-3) ve Trabzonspor'a (2-0) mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, Kasımpaşa karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

        Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puanda kaldı.

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        Küme düşme hattında 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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