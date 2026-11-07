Gaziantep FK'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Ligde son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek alan kırmızı-siyahlı ekip, sonraki hafta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor (2-0), Arca Çorum FK (0-3), İstanbul Başakşehir (2-1), Erzurumspor FK (1-3) ve Trabzonspor'a (2-0) mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, Kasımpaşa karşısında da sahadan puansız ayrıldı.
Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puanda kaldı.
Küme düşme hattında 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
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