Gaziantep FK'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor (2-0), Arca Çorum FK (0-3), İstanbul Başakşehir (2-1), Erzurumspor FK (1-3) ve Trabzonspor'a (2-0) mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, Kasımpaşa karşısında da sahadan puansız ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

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