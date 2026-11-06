Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

68. dakikada Bacuna'nın pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Abena'nın dönerek yaptığı vole vuruşunda top direkten dışarı gitti.

61. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu kaleye uzak noktadan göğsüyle kontrol eden Gidado'nun bekletmeden yaptığı vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 20 mağlup oldu.

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