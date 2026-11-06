Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Orhan Ak, pişman olduğunu söyledi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok kötü bir akşam geçirdiklerini ifade etti.

Özellikle ilk 45 dakika hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Ak, "Hiç tahmin etmediğimiz, hiç düşünmediğimiz bir senaryoyla başladık. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle gerçek oyunumuzu, gerçek mücadelemizi ortaya koyduk. Maalesef yakaladığımız fırsatları iyi değerlendiremedik. Yine taraftarımızı, camiamızı, çok üzdük, çok üzgünüz." dedi.

Beklediği "kırılmayı" bugün gerçekleştiremediklerini anlatan Ak, "Gidişatla alakalı bir durum değerlendirmesi yapacağız muhakkak. Devre arasına kadar önümüzde 5 maç var. 15 puan, en az 7-8 puan almak gerekiyor ki yarışa devam edelim. Şimdi milli ara var, en iyi şekilde değerlendirip yola devam etmek zorundayız." diye konuştu.

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Teknik adam, istifayla ilgili soruya, "Şu an daha çok sıcak, maçtan çıktık. Maalesef herkes çok üzgün. En kolayı bırakıp gitmek. Çok iyi başladık. Göztepe ve Fenerbahçe maçıyla beraber, arkasından istediğimiz skorları alamıyoruz, bu bir gerçek." yanıtını verdi.