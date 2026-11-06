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        Özgür Öçal: "Zorlu bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık"

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Özgür Öçal, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Zorlu bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Özgür Öçal: "Zorlu bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık"

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Özgür Öçal, Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından, "Zorlu bir deplasmanda çok önemli 3 puan aldık" dedi.

        Trendyol Süper Lig 11. hafta açılış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 20 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Özgür Öçal, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öçal, "İyi oynadığımız maç, iyi başladığımız maç. Özellikle ilk 25 dakika çok iyi başladığımız bir maç. Skoru da yakaladık. 20'ı bulduktan sonra biraz da olsa biraz geri çekimler oldu. Ama orada da takım savunmasını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarı bittikten sonra ikinci yarıya girdiğimizde yine oyuncularımıza aynı şekilde oyunun devamı ettiğini söyledik. Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Sezon başından beri 44,5 aylık giden bir serüvenimiz var. Bunun sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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