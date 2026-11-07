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        Arkadaşlarıyla eğlence için başladığı bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

        Gaziantep'te okulda eğlence amaçlı başladığı bilek güreşini amcasının tavsiyesi üzerine profesyonel arenaya taşıyan 21 yaşındaki Hamza Kendirci bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Arkadaşlarıyla eğlence için başladığı bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

        Gaziantep'te okulda eğlence amaçlı başladığı bilek güreşini amcasının tavsiyesi üzerine profesyonel arenaya taşıyan 21 yaşındaki Hamza Kendirci bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu.

        Gaziantep'te yaşayan 21 yaşındaki Hamza Kendirci, 13 yaşında sınıf arkadaşlarıyla eğlence amacıyla yaptığı bilek güreşini amcasının tavsiyesiyle profesyonel spora dönüştürdü. Liseler arası müsabakalarla başladığı spor kariyerinde kısa sürede önemli başarılara imza atan Kendirci, Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma seçilerek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sakatlık ve sağlık problemleri nedeniyle gidemediği uluslararası yarışmaların ardından pes etmeyerek antrenmanlarına devam eden Kendirci, azmi ve isteğiyle Avrupa ve dünya çapında şampiyonluklar elde etti. Son olarak Hindistan'da 55 ülkenin katılımıyla düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakan Kendirci, Bilek güreşinde dünya şampiyonu olarak hem Türkiye'ye hem de Gaziantep'e büyük gurur yaşattı.

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        "Dünya şampiyonu oldum çok güzel bir his anlatmaya kelimeler yetmez"

        Bilek güreşine amcasının tavsiyesi üzerine başladığını söyleyen ve başarılarını anlatan Hamza Kendirci, "İlk 2018 yılında 13 yaşındayken bilek güreşine başladım. Ailede herkes zaten bilek güreşine elverişli. Amcanla beraber başladık bu spora. İşte Yakup Hoca'nın yanına sürekli maçlara geri giderdik. Okul sporlarında il şampiyonlarına girdim. Oralarda çok kolay şampiyon oldum. Ardından 2021 yılında Tokat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na hazırlandım. Orada sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu oldum. Milli takıma seçildim. Dünya Şampiyonası'na sağlık sebepleriyle gidememiştim. 2022 yılında 55 kiloda yeniden iki kolda da dünya şampiyonu oldum. 2023 yılında dirseğimden dolayı sakattım. milli takıma giremedim ve ameliyat oldum. 2024'te Türkiye Şampiyonası'na Gençler ve Büyükler'de şampiyon oldum. 2024'te yine 65 kiloda yarışım sikleti yükselttim ve dünya üçüncülüğü nasip oldu. 2026'da ise bu yıl 70 kiloda Türkiye şampiyonu oldum ve Avrupa ve Dünya şampiyonu oldum. Yani çok güzel bir his. Anlatmaya kelimeler yetmez.

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        "Bir kere dünya şampiyonu olduk diye bırakacağız diye bir şey yok"

        Ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Kendirci, "Ailem başarım hakkında çok gurur duyuyor tabii ki. Benim kardeşim de milis sporcu aynı benim gibi. O da dünya şampiyonu. Benimde bundan sonraki hedefim hep dünya şampiyonu olmak. Bir kere olduk diye bırakacağız diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

        "Hedeflerimiz her zaman daha çok iyiye doğru gitmek"

        Sporcusunun başarı elde etmesi için daha çok çalışacaklarını söyleyen Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Yakup Cin, "Dünya Şampiyonası'nda yeni döndük ve sporcumuz Hamza Kendirci dünya şampiyonu oldu. Sporcumu tebrik ediyorum. Ayrıca Hamza çok zorlu bir süreçten geldi. Küçük yaştan beri bu işi severek yapıyordu. Benim salonuma gelip maçlar yapıyordu ve ondaki potansiyeli gördük. İlerledikçe daha da başarılı oldu ve şimdilik dünya şampiyonu oldu. Bundan sonra hedeflerimiz her zaman daha çok iyiye doğru gitmek" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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