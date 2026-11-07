İslahiye'de "Selvi" isimli köpek, kedi yavrusu "Cemoş"a annelik yapıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köpeğin annesiz kalan kedi yavrusunu sahiplenerek emzirmesi, görenlerin ilgisini çekiyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köpeğin annesiz kalan kedi yavrusunu sahiplenerek emzirmesi, görenlerin ilgisini çekiyor.
Zincirli Mahallesi'nde yaşayan Cemil Çil'in bir yaşındaki dişi köpeği "Selvi", annesiz kalan kedi yavrusu "Cemoş"u sahiplenerek bakımını üstlendi.
"Selvi", kediyi emzirerek besliyor, kendi yavrusu gibi koruyup kolluyor.
Birbirinden ayrılmayan "Selvi" ile "Cemoş"un aynı kaptan yemek yemesi, aralarındaki dostluğu gözler önüne seriyor.
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