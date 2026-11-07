Gaziantep FK'da Orhan Ak ile yollar ayrıldı

GAZİANTEP FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig’in 11’inci haftasında dün sahasında Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Orhan Ak ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiçbir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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