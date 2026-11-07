Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi resmen sona erdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Gaziantep Futbol Kulübü’nde Orhan Ak dönemi resmen sona erdi. Süper Lig’de dün oynanan ve 20 mağlup bitirilen Kasımpaşa maçının ardından "istifa ile ilgili şu an gelişme yok, her şey çok sıcak" açıklamasının ardından bugün karşılıklı olarak anlaşma ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Gaziantep FK Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Orhan Ak ile yollarımız hiç bir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Gaziantep ekibinin başında lig ve kupada toplam 9 maça çıkan Orhan Ak, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.