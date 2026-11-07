GKV'li miniklerden yürekleri ısıtan 10 Kasım anması

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Anaokulu öğrencileri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde düzenledikleri anma programıyla izleyenlere unutulmaz ve duygusal anlar yaşattı. Miniklerin sahnede sergilediği performans, katılımcılardan tam not aldı.

GKV Özel Anaokulu tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni, izleyenlerin derin duygular hissettiği, coşku ve özlemin bir arada yaşandığı dolu dolu bir programa sahne oldu. Minik öğrencilerin sahnede sergilediği masumiyet ve Atatürk sevgisi, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Hüzünlü anmaya yoğun ilgi

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GKV Özel Anaokulunda düzenlenen anma törenine GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Öngen, IB PYP koordinatörü Müge Teymur, idareciler, öğretmenler, çok sayıda öğrenci velisi ve davetli katıldı.

Atatürk’ün fikirleri minik kalplerde yaşıyor

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemine vurgu yapılan açılış konuşmasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88. Yılında saygı, özlem ve minnetle anmak için bir aradayız. Atatürk’ü anmak; onun fikirlerini anlamak, ülkemiz ve geleceğimiz için gösterdiği yolda sorumlulukla ilerlemektir. Atatürk’ün fikirleri, aradan geçen yıllara rağmen çocuklarımızın kalbinde ve düşüncelerinde yaşamaya devam ediyor."

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Duygu yüklü drama gösterisi

Törenin en dikkat çekici bölümünü ise minik öğrencilerin hazırladığı özel drama gösterisi oluşturdu. Öğrenciler sahnede; Atatürk’ün annesi ve babasıyla olan sohbetini, çocuklara bıraktığı değerli mesajları ve 88 yıl sonra bugüne ulaşan fikirlerini büyük bir başarı ve sevimli bir ifadeyle canlandırdı. İzleyiciler, çocukların performansını alkışlarla desteklerken, salonda duygusal anlar hâkim oldu.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel etkinlik sonrası emeği geçenleri kutlayarak "Bu anlamlı ve görkemli gösterinin hayata geçmesinde büyük pay sahibi olan Drama Öğretmeni Dilek Özkülekçi, Müzik Öğretmeni Ahmet Can Çeteci ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Meryem Gürsel’e, ayrıca hazırlık sürecinde desteklerini esirgemeyen Sınıf Öğretmenleri Nilgün Efendioğlu ve Elif Kaplan’a ayrıca her zaman projelerin arkasında duran Okul Müdürü Selda Bozkurt’a, özverili çalışmalarından ötürü öğrencilere ve her daim iş birliğiyle okulun yanında olan değerli velilere içtenlikle şükranlar teşekkür ediyoruz" dedi.

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Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir kez daha GKV’li miniklerin kalbinde ve sesinde saygı, özlem ve minnetle yâd edildi.