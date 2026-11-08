İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 08.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Derviş Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Deveci Sokak'taki bir evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu.
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