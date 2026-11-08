İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Derviş Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Deveci Sokak'taki bir evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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