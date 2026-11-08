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        İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Derviş Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Deveci Sokak'taki bir evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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