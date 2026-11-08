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        Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde savunmasını güçlendirdi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, yeniden göreve getirilen başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıktığı iki karşılaşmayı da kazanırken, savunma performansıyla dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde savunmasını güçlendirdi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, yeniden göreve getirilen başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıktığı iki karşılaşmayı da kazanırken, savunma performansıyla dikkati çekti.

        Sezona başantrenör Sinan Çelik yönetiminde başlayan ve ilk 7 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Gaziantep temsilcisi, alınan sonuçların ardından teknik kadroda değişikliğe giderek geçen sezon takımı play-off finaline taşıyan Şemsettin Baş'ı yeniden göreve getirdi.

        Baş yönetimindeki ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 71-62 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ligin 10. haftasında konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u da 93-74 yenerek galibiyet serisini iki maça çıkardı.

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        - Savunma performansını yükseltti

        Şemsettin Baş'ın göreve gelmesiyle Gaziantep temsilcisinin özellikle savunma performansında ve hücum üretkenliğinde artış yaşandı.

        Sezonun ilk 7 karşılaşmasında rakip potalara 558 sayı gönderen ve potasında 551 sayı gören kırmızı-siyahlı ekip, maç başına 79,7 sayı üretirken rakiplerine 78,7 sayı izni verdi.

        Baş yönetiminde oynadığı iki karşılaşmada ise toplam 164 sayı atan Gaziantep ekibi, potasında 136 sayı gördü.

        Bu süreçte maç başına 82 sayı üreten kırmızı-siyahlılar, yediği sayı ortalamasını 68'e düşürdü.

        - 9 maçta 722 sayı üretti

        Ligde geride kalan 9 karşılaşmada rakip potalara 722 sayı gönderen Gaziantep Basketbol, potasında 687 sayı gördü.

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        Maç başına 80,2 sayı üreten ve 76,3 sayı yiyen kırmızı-siyahlılar, artı 35 averaja ulaştı.

        Şemsettin Baş yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefleyen Gaziantep Basketbol, ligin 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü deplasmanda iLab Basketbol ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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