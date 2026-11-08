Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş yönetiminde savunmasını güçlendirdi

Baş yönetiminde oynadığı iki karşılaşmada ise toplam 164 sayı atan Gaziantep ekibi, potasında 136 sayı gördü.

Baş yönetimindeki ilk maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 71-62 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ligin 10. haftasında konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u da 93-74 yenerek galibiyet serisini iki maça çıkardı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, yeniden göreve getirilen başantrenör Şemsettin Baş yönetiminde çıktığı iki karşılaşmayı da kazanırken, savunma performansıyla dikkati çekti.

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