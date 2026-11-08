Şahinbey Ampute takımı milli takımın bel kemiğini oluşturuyor

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı'na kazandırdığı sporcularla Türk sporuna katkı sunmaya devam ediyor. 1323 Kasım 2026 tarihleri arasında Meksika'da düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nden 4 sporcu ve 1 antrenör milli takım kadrosunda yer alacak.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın önemli oyuncu kaynaklarından biri olan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Dünya Şampiyonası öncesinde milli takıma gönderdiği isimlerle dikkat çekiyor. Şahinbey Belediye Spor'dan Halil İbrahim Esen, Fuat Taştan, Mert Yıldız ve Şeyhmus Erdinç sporcu olarak, Fatih Karakuş ise antrenör olarak milli takım kadrosunda görev yapacak.

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"Takımımızla gurur duyuyoruz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, milli takıma 4 sporcu ve 1 antrenör kazandırmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirtti. Başkan Cuma Güzel, Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nın Türk ampute futboluna önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, sporculara ve teknik ekibe Dünya Şampiyonası'nda başarılar diledi. Şahinbey'i ve Türkiye'yi temsil edecek sporcuların önemli başarılara imza atacağına inandığını belirtti.