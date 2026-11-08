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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te hafif ticari araç üst geçit ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 yaralı

        Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te hafif ticari araç üst geçit ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 yaralı

        Gaziantep'te kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişiden 1'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ailesine teslim edildi Gaziantep'te hafif ticari araç üst geçit ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 yaralı

        Gaziantep'te kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişiden 1'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Kaza, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi İpek Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken lastiği patlayan 06 AS 0359 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp üst geçit ayağına ok gibi saplandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken kazada araçta bulunan Halil Vurucu (31) ile Adem Yılgın'ın (33) hayatını kaybettiği, diğer 2 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

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        2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

        Kazada hayatını kaybeden Halil Vurucu ile Adem Yılgın'ın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerden Halil Vurucu'nun Şehitkamil ilçesi kırsal Atabek Mahallesi'nde, Adem Yılgın'ın ise yine Şehitkamil ilçesi kırsal Karahüyük Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürerken yaralanan 2 kişiden 1'inin daha durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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