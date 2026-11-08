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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu, Tokat'ta Gaziantepli üniversite öğrencileriyle buluştu

        Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu, Tokat'ta Gaziantepli üniversite öğrencileriyle buluştu

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile birlikte Tokat'ta eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu, Tokat'ta Gaziantepli üniversite öğrencileriyle buluştu

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile birlikte Tokat’ta eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, farklı şehirlerde üniversite eğitimi gören Gaziantepli gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile birlikte Tokat’a giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, burada eğitim hayatını sürdüren Gaziantepli üniversite öğrencileriyle buluştu. Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun da katıldığı programda öğrencilerle sohbet edilerek Gaziantep’ten getirilen ikramlar ve hediyeler verildi.

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        "Gençlerin her zaman yanındayız"

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitim yolculuklarında desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, "Eğitim hayatını farklı şehirlerde sürdüren öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize sağladığımız nakdi eğitim desteğimiz başta olmak üzere; eğitimden spora, sosyal faaliyetlerden gençlik çalışmalarına kadar pek çok alanda öğrencilerimizin yanındayız. Gençlerimizin eğitim yolculuğunu kolaylaştırmak, hayallerine ve hedeflerine destek olmak için her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Öğrencilerin taleplerini dinledi

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        Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz Gaziantepli üniversite öğrencileri buluşmalarımızda Tokat’ta eğitim gören öğrencilerimiz ile bir araya geldik.. Gaziantep Valimiz Kemal Çeber, Tokat Valimiz Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile gençlerimizle buluştuk, sohbet edip fikirlerini ve taleplerini dinledik. Gençlerimizin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya, her fırsatta onlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendilerini misafir eden Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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