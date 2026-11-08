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        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde

        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde

        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

        Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, 1980 yılında Gaziantep’te doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. 19972000 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, 20002003 yılları arasında ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini sürdürerek mezun oldu. 20032005 yılları arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, 20052011 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu. 20112012 yıllarında mecburi hizmet görevini yerine getirdi.

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        20122013 yılları arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Genel Cerrahi ve Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, 20142025 yılları arasında SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. Aynı dönemde SANKO Üniversitesi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nin kurucu uzman hekimliğini yürüttü.

        Mesleki gelişimi kapsamında 2014 yılında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nde, 2015 yılında Cleveland Clinic’te ileri laparoskopik cerrahi ve bariatrik cerrahi alanlarında eğitim alan Dr. Öğr. Üyesi Aksoy, 20252026 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde organ (Böbrek) nakli eğitimi gördü.

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        İleri laparoskopik (Kapalı) cerrahi, obezite ve metabolik (Diyabet) cerrahisi, mide ve kolon kanserlerinin laparoskopik cerrahisi, meme kanseri cerrahisi ve eş zamanlı estetik rekonstrüksiyonu, safra kesesi ve sindirim sistemi hastalıklarının laparoskopik cerrahisi, kasık, karın duvarı ve kesi yeri fıtıklarının laparoskopik cerrahisi, hemoroid, anal fissür ve fistülün cerrahi ve cerrahi dışı tedavileri, kıl dönmesinin cerrahi ve cerrahi dışı tedavileri, izsiz jinekomasti (Erkek meme estetiği) cerrahisi ve obezite cerrahisi sonrası vücut şekillendirme alanlarında hizmet veren Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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