Türkiye birinciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan gençlerin mutluluğu

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şahinbey Göktürkler Takımı, TEKNOFEST'te Döner Kanat kategorisinde yaptıkları İHA ile Türkiye birincisi oldu. Geliştirdikleri otonom dron sistemiyle rakiplerini geride bırakan 10 kişilik ekip, iki yıllık emeklerinin karşılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıkları ödülle taçlandırdı.

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Şahinbey Göktürkler Takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İHA yarışmasında Döner Kanat kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı. Hareket halindeki bir araçtan otonom olarak havalanan, görevini tamamladıktan sonra yeniden aynı araca iniş yapabilen dron sistemi geliştiren gençler, projeleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan gençler, yaşadıkları mutluluğun tarif edilemez olduğunu belirtti. İki yıllık çalışmalarının karşılığını almanın kendileri için büyük gurur olduğunu ifade eden takım üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almanın birincilik sevincini daha da artırdığını söyledi.

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"İki yıllık emeğin karşılığını aldılar"

Takım üyelerinden Hasan Belge Çelik, projeyi 10 kişilik bir ekiple iki yıldır geliştirdiklerini belirterek, "Projemiz, otonom şekilde hareketli araçtan kalkış yapan, görevini yerine getirdikten sonra yine otonom şekilde hareketli araca iniş yapan bir drone sistemi. Hareketli aracımızı da dronumuzu da kendimiz tasarladık. Bütün işlemleri mini bir bilgisayar üzerinden otonom şekilde gerçekleştiriyoruz. Bir derece elde etmeyi bekliyorduk ancak Türkiye birincisi olacağımızı açıkçası düşünmüyorduk. Görevimizi hatasız şekilde tamamladık. 10 kişilik bir ekip olarak birlikte çalıştık. Bu süreçte Şahinbey Belediyesi’nin de destekleri oldu. Birinciliğimizin ardından TÜBİTAK tarafından ödüllendirildik, ayrıca TUSAŞ tarafından da ödül aldık. İki yıllık emeğimizin karşılığını almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur oldu. Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak da bu mutluluğumuzu daha da artırdı" dedi.

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Askeri alanlarda kullanılmasını hedefliyorlar

Takım üyelerinden Enes Mahmut Özkanalıcı ise geliştirdikleri sistemin özellikle askeri alanlarda kullanılabileceğini düşündüklerini belirterek, "Bu yıl TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışması Serbest Görev Kategorisi’nde birinci olduk. Projemizde hareketli bir kara aracı üzerinden dronumuzu otonom şekilde havalandırdık. Dron, havalandıktan sonra alan taraması yaptı, bir insan tespit ederek yer kontrol istasyonumuza bilgi gönderdi. Ardından arama moduna geçerek hareketli aracımızın üzerine yeniden otonom şekilde iniş yaptı. Bütün bu işlemleri pilot müdahalesi olmadan gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Projeyi geliştirirken askeri araçları örnek aldıklarını anlatan Özkanalıcı, "Askeri amaçlarla kullanılan dron sistemlerinde, araçlar hareket halindeyken kalkış ve iniş konusunda bazı zorluklar yaşanabileceğini düşündük. Hareket halindeki askeri araçların üzerinden dronların otomatik olarak kalkış ve iniş yapabilmesinin faydalı olacağını değerlendirdik. Bu düşünceden yola çıkarak projemizi geliştirdik. Bizim için yarışmalarda önemli olan yalnızca birinci olmak değil, bir şey üretmek ve ortaya bir proje koymak. Ancak bu emeğin birincilikle ödüllendirilmesi de bizim için çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül aldılar

Birinciliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almanın kendileri için unutulmaz bir an olduğunu belirten Özkanalıcı, "Ödülümüzü Şanlıurfa’daki TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık. Ülkemizin Cumhurbaşkanı’ndan ödül almak gerçekten çok güzel bir histi. O ana kadar birinci olduğumuzu biliyorduk ancak ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımızda bu başarıyı tam anlamıyla hissettik. Bizim için çok özel ve gurur verici bir an oldu" diye konuştu.

Çocukların öğretmeni Mehmet Özaslan ise öğrencilerinin başarılarını diledi.