Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Türkiye birinciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan gençlerin mutluluğu

        Türkiye birinciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan gençlerin mutluluğu

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şahinbey Göktürkler Takımı, TEKNOFEST'te Döner Kanat kategorisinde yaptıkları İHA ile Türkiye birincisi oldu. Geliştirdikleri otonom dron sistemiyle rakiplerini geride bırakan 10 kişilik ekip, iki yıllık emeklerinin karşılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıkları ödülle taçlandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Türkiye birinciliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan gençlerin mutluluğu

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şahinbey Göktürkler Takımı, TEKNOFEST'te Döner Kanat kategorisinde yaptıkları İHA ile Türkiye birincisi oldu. Geliştirdikleri otonom dron sistemiyle rakiplerini geride bırakan 10 kişilik ekip, iki yıllık emeklerinin karşılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıkları ödülle taçlandırdı.

        Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Şahinbey Göktürkler Takımı, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İHA yarışmasında Döner Kanat kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı. Hareket halindeki bir araçtan otonom olarak havalanan, görevini tamamladıktan sonra yeniden aynı araca iniş yapabilen dron sistemi geliştiren gençler, projeleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazandı. Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alan gençler, yaşadıkları mutluluğun tarif edilemez olduğunu belirtti. İki yıllık çalışmalarının karşılığını almanın kendileri için büyük gurur olduğunu ifade eden takım üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül almanın birincilik sevincini daha da artırdığını söyledi.

        REKLAM

        "İki yıllık emeğin karşılığını aldılar"

        Takım üyelerinden Hasan Belge Çelik, projeyi 10 kişilik bir ekiple iki yıldır geliştirdiklerini belirterek, "Projemiz, otonom şekilde hareketli araçtan kalkış yapan, görevini yerine getirdikten sonra yine otonom şekilde hareketli araca iniş yapan bir drone sistemi. Hareketli aracımızı da dronumuzu da kendimiz tasarladık. Bütün işlemleri mini bir bilgisayar üzerinden otonom şekilde gerçekleştiriyoruz. Bir derece elde etmeyi bekliyorduk ancak Türkiye birincisi olacağımızı açıkçası düşünmüyorduk. Görevimizi hatasız şekilde tamamladık. 10 kişilik bir ekip olarak birlikte çalıştık. Bu süreçte Şahinbey Belediyesi’nin de destekleri oldu. Birinciliğimizin ardından TÜBİTAK tarafından ödüllendirildik, ayrıca TUSAŞ tarafından da ödül aldık. İki yıllık emeğimizin karşılığını almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur oldu. Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak da bu mutluluğumuzu daha da artırdı" dedi.

        REKLAM

        Askeri alanlarda kullanılmasını hedefliyorlar

        Takım üyelerinden Enes Mahmut Özkanalıcı ise geliştirdikleri sistemin özellikle askeri alanlarda kullanılabileceğini düşündüklerini belirterek, "Bu yıl TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışması Serbest Görev Kategorisi’nde birinci olduk. Projemizde hareketli bir kara aracı üzerinden dronumuzu otonom şekilde havalandırdık. Dron, havalandıktan sonra alan taraması yaptı, bir insan tespit ederek yer kontrol istasyonumuza bilgi gönderdi. Ardından arama moduna geçerek hareketli aracımızın üzerine yeniden otonom şekilde iniş yaptı. Bütün bu işlemleri pilot müdahalesi olmadan gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Projeyi geliştirirken askeri araçları örnek aldıklarını anlatan Özkanalıcı, "Askeri amaçlarla kullanılan dron sistemlerinde, araçlar hareket halindeyken kalkış ve iniş konusunda bazı zorluklar yaşanabileceğini düşündük. Hareket halindeki askeri araçların üzerinden dronların otomatik olarak kalkış ve iniş yapabilmesinin faydalı olacağını değerlendirdik. Bu düşünceden yola çıkarak projemizi geliştirdik. Bizim için yarışmalarda önemli olan yalnızca birinci olmak değil, bir şey üretmek ve ortaya bir proje koymak. Ancak bu emeğin birincilikle ödüllendirilmesi de bizim için çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül aldılar

        Birinciliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almanın kendileri için unutulmaz bir an olduğunu belirten Özkanalıcı, "Ödülümüzü Şanlıurfa’daki TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık. Ülkemizin Cumhurbaşkanı’ndan ödül almak gerçekten çok güzel bir histi. O ana kadar birinci olduğumuzu biliyorduk ancak ödülümüzü Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımızda bu başarıyı tam anlamıyla hissettik. Bizim için çok özel ve gurur verici bir an oldu" diye konuştu.

        Çocukların öğretmeni Mehmet Özaslan ise öğrencilerinin başarılarını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Şahinbey Ampute takımı milli takımın bel kemiğini oluşturuyor
        Şahinbey Ampute takımı milli takımın bel kemiğini oluşturuyor
        Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu, Tokat'ta Gaziantepli üniversite öğrenciler...
        Vali Çeber ve Başkan Tahmazoğlu, Tokat'ta Gaziantepli üniversite öğrenciler...
        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastane...
        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, SANKO Üniversitesi Hastane...
        Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ailesine teslim edildi Gaz...
        Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ailesine teslim edildi Gaz...
        İslahiye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        İslahiye'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü