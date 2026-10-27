Büyükşehir'den gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek eğitim modeli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Şehrim Okulum Projesi Gençlik Kulüpleri Uygulama Modeli'nin lansmanı gerçekleştirildi. Gençlerin yalnızca sınıflarda değil, şehrin sunduğu imkanlarla da öğrenmesini hedefleyen proje kapsamında 141 Gençlik Kulübü kuruldu. Spor, bilim, kültür, sanat ve doğaçevretoplum alanlarında faaliyet gösterecek kulüplerde öğrenciler fikirlerini projelere dönüştürecek. Eğitim öğretim yılı sonunda başarılı bulunan 12 proje ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsatları genişletmek, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve okul dışı öğrenme imkanlarını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara yeni bir model ekledi. Şehrim Okulum Projesi kapsamında geliştirilen Gençlik Kulüpleri Uygulama Modeli, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı.

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20262027 eğitim öğretim yılında Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerindeki resmî liselerde pilot olarak uygulanacak modelle öğrencilerin akademik gelişimlerinin sosyal, kültürel ve uygulamalı eğitim faaliyetleriyle desteklenmesi hedefleniyor. Gençlerin yaşadıkları şehri bir öğrenme alanına dönüştürmelerini amaçlayan proje, öğrencilerin karar alma süreçlerine katılmalarına, yerel ihtiyaçlara çözüm üretmelerine ve kendi fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlayacak. Lansman programında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, projenin uygulama modeli, kulüplerin çalışma alanları ve gençlere sunulacak imkanlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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"Benim sizin ne istediğinizi bilmem gerekiyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin beklentilerini doğrudan öğrenmenin ve onların potansiyellerini ortaya çıkaracak imkanlar sunmanın önemine dikkat çekerek, "Bir iddiamız var. Eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, spor şehri Gaziantep, kültür ve sanat şehri Gaziantep olmak için yola çıktık. Eğitim için el ele, hep birlikte zirveye mottosundan hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim medeniyetimizde bir annenin, babanın bir de hocanın eli öpülür. Çünkü bir çocuğun yetişmesinde çok emeği var. Biz bir model geliştirdik. Gaziantep modeli. Yüce kitap en çok aklını kullan diyor. Akıllı ol diyor. Bu kadar bilgi cimriliği içerisinde doğru bilgiyi ayırt edebilmeliyiz. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim, insanlar yetiştirmeliyiz. Güzel evlatlar yetişsin istiyoruz. Güzel bir nesil yetişsin istiyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi de bu. Medeniyet kodlarımız da bu. İşte bu salonda Gençlik Kulübü Uygulama Modeli projesini derinleştirmemiz lazım. Uzmanlaşmamız lazım. Öğrenci dostu bir şehir, genç dostu bir şehir olmak için benim sizin ne istediğinizi bilmem gerekiyor. Siz ne yapmak istiyorsanız biz sizin onu yapmanızla ilgili bir fırsat veriyoruz. İşte onun için Şehrim Okulum benim öğrencilerle aramdaki en güzel köprü. Bu proje sayesinde öğrencilerin benden ne istediğini çok önemli. Öğrencilerin ne yapmak istediğini ve hedeflerini çok rahat değerlendirebileceğiz. Bu anlamda proje bizler için çok önemli" açıklamasında bulundu.

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"Bizim kalbimizde sizi iyi yetiştirme hedefi var"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bilgiyle birlikte ahlakı, vicdanı ve değerleri esas alan yaklaşımına değinen Başkan Şahin, gençlerin geleceğin yöneticileri ve bilim insanları olarak yetişmesinin önemini vurguladı.

Şahin, "Şehir insanın, insan şehrin aynasıdır. Kalbinde aşk olanın şehri gülistan olurdu. Bizim kalbimizde aşk var. Bizim kalbimizde sizi iyi yetiştirme hedefi var. Yarın siz iyi bir mühendis olduğunuz zaman iyi bir doktor, iyi bir tarihçi, iyi bir öğretmen olduğunuz zaman çocukların ölmeyeceği bir dünya istiyoruz. Çocuklar öldürüyor bu medeniyette. Güç ahlakla birleşmedi. Teknoloji vicdanla birleşmedi. Türkiye Maarif modeli bunu yapmaya çalışıyor. Biz geldik gidiyoruz. Siz yarın burada adalet yöneticisi olacaksınız. Çok iyi yetişeceksiniz" şeklinde konuştu.

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"Gaziantep burada çok öncü bir şekilde bu projeyi hayata geçiriyor"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Şehrim Okulum Projesi'nin Gaziantep'in eğitim vizyonuna önemli katkılar sunacağını belirterek, "Bugün şehrim adına yine gurur duyduğum çok güzel bir projenin hep beraber başlangıcını yapıyoruz. Bu güzel Şehrim Okulum projesi için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza Türkiye'de önemli bir proje, bir maarif davasını ortaya koyan değerli bakanımızdan çalışma ekibine başarılar diliyorum. Ama her zaman olduğu gibi yine Gaziantep burada çok öncü bir şekilde bu projeyi hayata geçiriyor. Burada da en büyük paylardan birisi bu şehre kadın eli değdi, çalışkan bir başkanımız var. Fatma Şahin Başkanımız var" diye konuştu.

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"Pilot il olarak Gaziantep'in seçilmesi nasıl bir ilde çalıştığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor"

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, projenin eğitimde bütüncül yaklaşımı güçlendirdiğini ve yerel yönetimlerin eğitim süreçlerine katkısını artırdığını ifade ederek, "Burada pilot il olarak Gaziantep'in seçilmesi nasıl bir ilde çalıştığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor. Fatma Şahin'in bu projede istekli olması ve onun becerileri de bu konuda projenin burada bulunmasına ön ayak olmuş oldu. Şehrim Okulum öncelikle bir şehrin eğitimde, değerleriyle iç içe bulunması ve bu noktada yerel yönetimlerin de eğitime bir katkı vermesi ve bu değerlerin hem sanal ortamda hem fiziki ortamda eğitimde bir bütünsellik yaklaşım çerçevesinde ele alınan bir proje. Bütünsel eğitim, bütünsel bakış, bütünsel değerlendirme her zaman için gerçekçi bir değerlendirme bize sağlayacağı için eğitimde ayaklarımızın yere basmasına zemin atılacak bir model. Başta Milli Eğitim Bakanlığı, sonra katkıda bulunan, emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

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"Sizler bizim en büyük sermayemizsiniz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında gelişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yüzyılı Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı ilan etti. Bu yüzyılı gerçekleştirecek olan siz gençlersiniz. Sizler bizim en büyük sermayemizsiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi, kabiliyetlerinizin ortaya çıkması, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda en zirveye ulaşmanız bizler için çok kıymetli. Biz ne istiyorsanız bizler sizin hizmetinizdeyiz. Şehrim Okulum projesi de bunlardan bir tanesi. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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"Tüm illere yayılan bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, projede emeği bulunan kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, "Bakanımızın başlatmış olduğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin önderlik yapmış olduğu ve tüm illere yayılan bu güzel, kutlu projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Önemli olan çocuklarımız ve gençlerimizin akranlarıyla vakit geçiriyor olması"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise gençlerin ilgi alanlarına göre kulüplerde bir araya gelmesinin sosyal gelişimleri açısından önem taşıdığını belirterek, "Önemli olan çocuklarımız ve gençlerimizin akranlarıyla vakit geçiriyor olması, ötelenmiş kenarda kalmış çocuklarımızın da bu projelere dahil ediyor olması ve ilgi alanlarına göre kulüpleşmelerinde daha kıymetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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141 gençlik kulübü, beş farklı alanda faaliyet gösterecek

Şehrim Okulum Projesi Gençlik Kulüpleri Uygulama Modeli kapsamında Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerindeki resmî liselerde toplam 141 Gençlik Kulübü oluşturuldu. Her biri 10 öğrenciden oluşan ve bir rehber öğretmenin danışmanlığında faaliyet gösterecek kulüplerde, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri spor, bilim, kültür, sanat ve doğaçevretoplum olmak üzere beş farklı alanda çalışmalar yürütecek. Kulüp başkanlarının da yer alacağı yapıda öğrenciler, teknik geziler ve uygulamalı etkinliklerle okul dışında öğrenme fırsatı bulacak. Alan bazında oluşturulacak Genç Fikirler Kurullarında görüş, öneri ve projelerini paylaşabilecek. Aynı zamanda okullarının ve çevrelerindeki gençlerin temsilcisi olacak kulüp üyeleri, mahallelerinde ve okullarında tespit ettikleri ihtiyaçları çalışmalara taşıyarak diğer öğrencilerin de etkinliklere katılımını teşvik edecek.

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Gençler yarışacak, fikirler projeye dönüşecek

Proje kapsamında öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla münazara, hitabet, bilgi ve spor yarışmaları ile özgün tematik etkinlikler düzenlenecek. Yarışmaların formatları yapılacak istişareler sonucunda belirlenecek. Farklı etaplardan oluşan bir kulüpler ligi modelinin hayata geçirilmesi de değerlendirilecek. 20262027 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ise gençlik kulüplerinin beş faaliyet alanında özgün projeler hazırlaması sağlanacak. Öğrencilerin geliştirdiği projeler değerlendirme süreçlerinden geçirilerek yarışmaya dahil edilecek.

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Büyükşehir'den 12 gençlik projesine ayni ve nakdi destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ürettiği fikirlerin uygulamaya dönüşmesini sağlamak amacıyla eğitim öğretim yılı sonunda başarılı bulunan 12 projeye ayni ve nakdi destek verecek. Ön değerlendirme ve kurul değerlendirmesi sonucunda 3 spor, 3 bilim, 2 kültür, 2 sanat ve 2 doğaçevretoplum projesi destek kapsamına alınacak. Desteklenecek projelerin belirlenmesinde sürdürülebilirlik, gençlerin aktif katılımı, okula ve bulunduğu mahalleye veya yerleşkeye katkı sağlama, kültürel aktarım ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ErdemDeğerEylem Çerçevesi ile uyum kriterleri esas alınacak. Seçilen 12 projenin eğitim öğretim yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, öğrencilerin proje geliştirme deneyimi kazanmaları, üretkenliklerini artırmaları ve yaşadıkları çevreye somut katkılar sunmaları amaçlanıyor.

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Lansman programı, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.