Takla atan kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, takla atan kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, takla atan kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18’inci kilometresinde Kozdere Mahallesi mevkiine meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Muhammed A. (43) yönetimindeki 27 GC 708 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki eşi Zübeyde A. (37) ve çocukları Asaf A. ile Ada A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.