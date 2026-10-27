Şahinbey Belediyesinin üniversite öğrencilerine yönelik Genç Ofisi açıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde oluşturulan Genç Ofis, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Öğrencilerin eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Genç Ofis'in açılış törenine AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Gül, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlere yönelik desteklerin sürdürüldüğünü ifade etti.

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Gençlerin barınma ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Doğal gazımız, belki altınımız, doğal kaynaklarımız çok güçlü değil ama bizim en büyük zenginliğimiz, ufku geniş olan, Türkiye'ye sevdalı olan, insanlığa hizmet aşkıyla dolu olan siz sevgili gençlerimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün yerel yönetim, merkezi yönetim sizlerle birlikte, sizlerin ihtiyaçlarını dikkate alıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençlere yönelik projelere önem verdiklerini belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Genç Ofis'in üniversite öğrencileriyle belediye arasındaki iletişimi güçlendireceğini ifade etti.

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Ofiste öğrencilere çorba ve çay ikramının yanı sıra ders çalışma, bilgisayar kullanma, oyun oynama ve sosyalleşme imkanları sunulacağını aktaran Tahmazoğlu, merkezin öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vereceğini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile GAÜN Rektör Yardımcısı Bayram Çetin'in konuşmalarının ardından Genç Ofis'in açılışı gerçekleştirildi.