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        "Yırtıcı Adası" ziyaretçilerine aslanları yakından gözlemleme fırsatı sunuyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayata geçirilen "Yırtıcı Adası" projesiyle ziyaretçiler, aralarında yalnızca cam duvar bulunan aslanları yakından gözlemleme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:07 Güncelleme:
        "Yırtıcı Adası" ziyaretçilerine aslanları yakından gözlemleme fırsatı sunuyor

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayata geçirilen "Yırtıcı Adası" projesiyle ziyaretçiler, aralarında yalnızca cam duvar bulunan aslanları yakından gözlemleme imkanı buluyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda kurulan Doğal Yaşam Parkı, 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Yüz ölçümü ve barındırdığı tür çeşitliliğiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan park, farklı hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Parkta yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda oluşturulan Yırtıcı Adası'nda, aslanların doğal yaşam ortamlarını andıran bir alan hazırlandı.

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        Yeşillikler, kayalık yükseltiler ve geniş gezinti alanlarıyla düzenlenen adada aslanların doğal davranışlarını sergileyebilecekleri yaşam koşulları oluşturuldu.

        Ziyaretçiler, aslanlarla aralarında yalnızca cam duvar bulunan bölümlerde hayvanların hareketlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ve günlük yaşamlarını birkaç adım mesafeden izleyebiliyor.

        Toplam 14 aslanın bulunduğu adada, 1,5 yaşındaki 2'si dişi, 2'si erkek 4 genç aslan da hareketlilikleriyle dikkati çekiyor.

        Özellikle çocukların ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, camın hemen diğer tarafında dolaşan aslanları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

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        - "Hayvanları bu kadar yakından göreceğimizi düşünmemiştik"

        İstanbul'dan gelen Necati Kartal, Yırtıcı Adası'nı çok beğendiğini belirterek, projede emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Adana'dan gelen Hasan Ünsal da Doğal Yaşam Parkı'nı ilk kez ziyaret ettiğini, yırtıcı hayvanlarla bu kadar yakın mesafede bulunmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

        Kahramanmaraş'tan ailesiyle gelen Sefacan Çabuk ise hayvanlarla iç içe bir ortamla karşılaştıklarını ifade etti.

        Daha önce aslanları uzaktan izlediklerini belirten Çabuk, yeni düzenlemeyle hayvanları camın ardından yakından görme fırsatı bulduklarını ve projeyi beğendiğini dile getirdi.

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        Ali Rıza Genç de parkı her yıl ziyaret ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Beklediğimizden daha iyi. Hayvanları bu kadar yakından göreceğimizi düşünmemiştim. Özellikle çocuklar çok sevdi. Her sene geliyorduk ama bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Önceki gibi uzaktan seyrederiz diye düşünmüştük ama şimdi çok güzel."

        Parkı beşinci kez ziyaret eden Osman Gürbüz de önceki ziyaretlerinde aslanları görmekte zorlandıklarını belirterek, yeni projeyle hayvanları yakından gözlemleme imkanı bulduklarını ve düzenlemeyi etkileyici bulduğunu söyledi.

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