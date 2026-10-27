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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan meydan kavgası görüntülendi Kavgayı çocuklar başlattı, kadınlar saç saça, erkekler ise yumruk yumruğa birbirine girdi

        Gaziantep'te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan meydan kavgası görüntülendi Kavgayı çocuklar başlattı, kadınlar saç saça, erkekler ise yumruk yumruğa birbirine girdi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Daha sonrasında büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Gaziantep'te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan meydan kavgası görüntülendi Kavgayı çocuklar başlattı, kadınlar saç saça, erkekler ise yumruk yumruğa birbirine girdi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın çocuklar ile kadınlar arasında başladığı ve daha sonra erkekler arasında devam ettiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti. Daha sonrasında büyüyen kavgada silahların da kullanılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

        Olay, 24 Ekim günü akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Murat Y. (30) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından teslim edilen yakınları tarafından defnedildi.

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        Meydan kavgası kamerada: Kadınlar saç saça, erkekler ise yumruk yumruğa birbirine girdi

        Sokakta çocuklar arasında başlayan kavgaya ailelerin de dahil olmasıyla 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın başladığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ilk etapta çocuklar arasında başlayan kavgaya ilk etapta kadınların ve daha sonrasında ise erkeklerin dahil olma ve sokakta meydan muharebelerini aratmayan anlar saniye saniye yer aldı. Görüntülerde kadınların saç saça, erkelerin ise yumruk yumruğa kavga ettikleri anlar dikkat çekti.

        Olayla ilgili soruşturmanı ve mahalledeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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