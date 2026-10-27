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        Gaziantep'te 100 çift için toplu nikah ve çeyiz desteği protokolü imzalandı

        Gaziantep'te evlilik hazırlığındaki 100 çiftin desteklenmesi amacıyla toplu nikah organizasyonu, çeyiz yardımı ile evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Gaziantep'te 100 çift için toplu nikah ve çeyiz desteği protokolü imzalandı

        Gaziantep'te evlilik hazırlığındaki 100 çiftin desteklenmesi amacıyla toplu nikah organizasyonu, çeyiz yardımı ile evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, Mehir Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı arasında imzalanan protokolle, evlilik hazırlığındaki çiftlerin temel ev ihtiyaçlarının karşılanması ve aile kurumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Protokol kapsamında, belirlenen şartları taşıyan çiftlere mobilya, beyaz eşya, ev tekstili, mutfak gereçleri ve giyim ürünlerinden oluşan çeyiz desteği sağlanacak. Çiftlere ayrıca evlilik öncesi ve sonrasında eğitim, sosyal destek, danışmanlık ve manevi rehberlik hizmetleri sunulacak.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kentte uzun süredir yürütüldüğünü belirtti.

        Gaziantep'te 2024 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Çeber, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle bu alanda çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "2025 yılında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine 12 bin 535 çift başvurdu. 5 bin 293 çift ise Aile ve Gençlik Fonu kapsamında faizsiz evlilik kredisi desteğinden yararlandı." ifadelerini kullandı.

        Aile kurumunun toplum açısından önemine işaret eden Çeber, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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        Vali Yardımcısı ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Bülent Uygur da protokolün hazırlık sürecinde Valilik, İl Sosyal Etüt ve Proje Birimi ile Mehir Vakfı Gaziantep İl Temsilciliğinin yaklaşık bir buçuk ay boyunca çalıştığını, devletin imkanlarını ve hayırseverlerin katkılarını yeni evlenecek çiftlere ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Mehir Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Ayşe Tohumcu, iş birliğinin önümüzdeki dönemde genişletilmesinin planlandığını belirterek, 2026 yılında 100 çiftin, 2027 yılında ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 15 Temmuz'da 100'er çiftin evlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

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        Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise kentte 2024 yılında 16 bin 785, 2025 yılında 17 bin 131 çiftin evlendiğini bildirdi.

        Gaziantep'in kaba evlenme hızında binde 7,76 ile Türkiye birincisi olduğunu belirten Zeybek, bakanlığın teşviklerinin yanı sıra kentte yürütülen çalışmaların ve yerel yönetimlerin desteklerinin de bu sonuçta etkili olduğunu ifade etti.

        Protokol, imzaların atılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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