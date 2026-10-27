Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye-Nurdağı kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye-Nurdağı kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
B.M.A. idaresindeki 27 GC 708 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Kozdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü B.M.A. ile Z.A, E.A.A. ve U.A.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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