Tırmanış sporcuları ve doğaseverler Köklüce Tırmanış Festivali'nde buluştu

Gaziantep'in Araban ilçesinde yer alan Köklüce Kanyonu'nda düzenlenen Tırmanış Festivali, dağcılar, sporseverler ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında dağcılar, kanyonun kayalıklarında 300'e yakın farklı rotada tırmanış gerçekleştirdi. Resmi kayıtlara göre yurt genelinden ve yurt dışından gelen katılımcılarla birlikte binin üzerinde sporcu ve doğasever etkinliğe katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporseverlerin yanı sıra Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerden dağcılar da yoğun ilgi gösterdi. Doğa sporları açısından taşıdığı yüksek potansiyeli ile ortaya çıkan kanyonlar, iki gün süren etkinlik boyunca tırmanış tutkunlarının konaklamak için kurduğu çadırlar ve festival kapsamında düzenlenen etkinliklerle macera severlere unutulmaz anlar yaşattı. Resmi kayıtlara göre yurt genelinden ve yurt dışından gelen katılımcılarla birlikte binin üzerinde sporcu ve doğasever etkinliğe katıldığı öğrenildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, festival boyunca sporcuların konaklamalarını kolaylaştıracak her türlü imkânın sağlandığını belirterek, tüm alanlarda güvenlik kontrollerinin yapıldığını ve tırmanış severlerin keyifli bir festival geçirmelerine öncelik verdiklerini ifade etti. Özdal, teknik ekibiyle birlikte kanyondaki güvenlik önlemlerini sürekli güncel tuttuklarını belirterek, temel amaçlarının Köklüce gibi bir doğa harikasını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Profesyonel dağcı Tunç Fındık ise, "Köklüce Kanyonu, Gaziantep'in doğa sporları potansiyelinin sembolü ve kaya tırmanışı açısından bulunmaz bir değer. Her ilimizde bu tür yerler var. Ancak değeri çok bilinmiyor. Dolayısıyla bu tür yerlerin değerli hale gelmesi gerekiyor. Kaya tırmanışı gibi festivallerin artırılması gerekiyor. Burada güzel bir emek ve çaba sarf edilmiş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burada eski dostlarımızla buluşuyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz. Düzenlenen bu şenliklerin, tırmanışın disiplinli ve estetik bir spor olduğunun anlaşılması ve bu sporların tabana yayılması açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Festivalin katılım oranını ve uluslararası hedeflerini değerlendiren Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve organizasyonun ev sahiplerinden Prof. Dr. Burak Gürer, "Geçen sene günübirlikçilerle birlikte bine yakın bir sayı varken, bu yıl resmi kayıt yapan 500'ün üzerindeki sporcumuz, kampçılar ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte binin üzerinde kişiye ulaştık. Böylece Köklüce'de Türkiye'nin en kalabalık tırmanış festivalini gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde önümüzdeki yıllarda hedefimiz, bu organizasyonu tam anlamıyla uluslararası dev bir festivale dönüştürmektir" diye konuştu.