Yılmaz, Eydibaba'da yeni parkta incelemelerde bulundu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Eydibaba Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan parkı ziyaret etti. Parkta vakit geçiren vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Yılmaz, ardından futbol sahasına inerek gençlerle maç yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, mahallelerin sosyal donatı ihtiyacını karşılamak ve özellikle çocuklar ile gençlerin güvenli alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeleri yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Eydibaba Mahallesi’ni ziyaret eden Yılmaz, yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulan parkta incelemelerde bulundu.

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Vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi

Ziyarete AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Parkı beraberindeki heyetle gezen Yılmaz, alanın farklı bölümlerini inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Parkta dinlenen ve aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların yeni park hakkındaki düşüncelerini dinleyen Yılmaz, beklenti ve önerileri de değerlendirdi.

Başkan Yılmaz gençlerle sahaya indi

Park ziyaretinin en renkli anları ise futbol sahasında yaşandı. İncelemelerinin ardından sahaya inen Başkan Yılmaz, burada futbol oynayan gençlere eşlik etti. Gençlerle birlikte top koşturan Yılmaz, keyifli anlar yaşadı. Gençlerle yakından ilgilenen ve onlarla aynı sahayı paylaşan Yılmaz, sporun; çocukları ve gençleri bir araya getiren, dayanışmayı güçlendiren önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı. Eydibaba Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmayla parkın farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlendiğini dile getiren Yılmaz, "Eydibaba Mahallemizde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı bu anlayışla yeniden şekillendirdik. Futbol ve basketbol sahalarımız, yürüyüş yolumuz, fitness alanımız, oturma alanlarımız ve peyzaj çalışmalarımızla mahallemize çok yönlü bir yaşam alanı kazandırdık" dedi.