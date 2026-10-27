Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Yılmaz, Eydibaba'da yeni parkta incelemelerde bulundu

        Yılmaz, Eydibaba'da yeni parkta incelemelerde bulundu

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Eydibaba Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan parkı ziyaret etti. Parkta vakit geçiren vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Yılmaz, ardından futbol sahasına inerek gençlerle maç yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Yılmaz, Eydibaba'da yeni parkta incelemelerde bulundu

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Eydibaba Mahallesi’nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan parkı ziyaret etti. Parkta vakit geçiren vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Yılmaz, ardından futbol sahasına inerek gençlerle maç yaptı.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, mahallelerin sosyal donatı ihtiyacını karşılamak ve özellikle çocuklar ile gençlerin güvenli alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeleri yerinde incelemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Eydibaba Mahallesi’ni ziyaret eden Yılmaz, yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulan parkta incelemelerde bulundu.

        REKLAM

        Vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi

        Ziyarete AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Parkı beraberindeki heyetle gezen Yılmaz, alanın farklı bölümlerini inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Parkta dinlenen ve aileleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların yeni park hakkındaki düşüncelerini dinleyen Yılmaz, beklenti ve önerileri de değerlendirdi.

        Başkan Yılmaz gençlerle sahaya indi

        Park ziyaretinin en renkli anları ise futbol sahasında yaşandı. İncelemelerinin ardından sahaya inen Başkan Yılmaz, burada futbol oynayan gençlere eşlik etti. Gençlerle birlikte top koşturan Yılmaz, keyifli anlar yaşadı. Gençlerle yakından ilgilenen ve onlarla aynı sahayı paylaşan Yılmaz, sporun; çocukları ve gençleri bir araya getiren, dayanışmayı güçlendiren önemli bir faaliyet olduğunu vurguladı. Eydibaba Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilen çalışmayla parkın farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlendiğini dile getiren Yılmaz, "Eydibaba Mahallemizde yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı bu anlayışla yeniden şekillendirdik. Futbol ve basketbol sahalarımız, yürüyüş yolumuz, fitness alanımız, oturma alanlarımız ve peyzaj çalışmalarımızla mahallemize çok yönlü bir yaşam alanı kazandırdık" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Tırmanış sporcuları ve doğaseverler Köklüce Tırmanış Festivali'nde buluştu
        Tırmanış sporcuları ve doğaseverler Köklüce Tırmanış Festivali'nde buluştu
        ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: "Cumhuriyetimiz, en büyük değer...
        ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: "Cumhuriyetimiz, en büyük değer...
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "Cumhuriyet eşitliğin, bilimin...
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "Cumhuriyet eşitliğin, bilimin...
        Gaziantep'te kontrolden çıkan araç karşı şeride uçtu: 4 yaralı
        Gaziantep'te kontrolden çıkan araç karşı şeride uçtu: 4 yaralı
        Takla atan kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı
        Takla atan kamyonetteki aynı aileden 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı