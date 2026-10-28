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        Celal Kadooğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı Kadooğlu: "Cumhuriyet, gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerdir"

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Celal Kadooğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı Kadooğlu: "Cumhuriyet, gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerdir"

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinin milletimizin azim, kararlılık ve dayanışmasıyla zafere ulaştığını belirterek, "Cumhuriyetin, farklılıkları ortak bir gelecek idealinde buluşturan ve milletimizin bağımsız yaşama iradesini temsil eden en önemli değerlerden biridir. Bu büyük kazanımın arkasında milletin fedakârlığı, inancı ve ortak mücadelesi vardır. Atalarımızın canları ve kanları pahasına kurdukları Cumhuriyet, gelecek nesillere bırakılacak en önemli değerdir" dedi.

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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nın, milletimizin bağımsızlığından ve geleceğinden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini belirten Kadooğlu, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yeni bir dönemin kapılarının açıldığını ifade etti. Başkan Kadooğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk yalnızca Cumhuriyetin kuruluşuna öncülük eden bir lider değil, aynı zamanda çağdaş, güçlü ve bağımsız bir Türkiye idealinin de mimarıdır. Atatürk’ün, ‘En büyü eserim’ dediği Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak en büyük idealimizdir. Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak, ülkenin gelişmesi ve geleceğe güvenle ilerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak için toplumsal birlikteliği güçlendiren bir anlayışla hareket ederek üretim, istihdam ve ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz."

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        Celal Kadooğlu mesajını, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" sözleriyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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