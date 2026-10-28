Gaziantep'te hırsızlık olaylarına yönelik operasyon: 4 gözaltı
Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat destekli operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda şüpheli ve adrese şafak vakti baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 56 adet kartuş ele geçirildi, hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1 araç muhafaza altına alındı ve 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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