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        Gaziantep'te az gören bireyler için rehabilitasyon merkezi açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Gaziantep'te az gören bireyler için rehabilitasyon merkezi açıldı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Atlas Az Görme Rehabilitasyon Merkezi törenle açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek merkezin açılış töreninde, engelli gençler konser verdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, çocuklardaki göz bozukluklarının aileler tarafından fark edilmeyebildiğini, belirtilerin öğretmenler tarafından fark edilmesi durumunda ise tedavi için geç kalınabildiğini belirtti.

        Erken müdahalenin önemine dikkati çeken Şahin, "Bu işin 10 ayı, altın ay. Zamanla yarışılıyor, anne babanın bilinci iyi bir hocanın dokunuşuyla bu çocuklar çok hızlı normalleşiyor." dedi.

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        Türkiye'de bu alanda hizmet veren tek merkezin Ankara'da bulunduğunu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen vatandaşların konaklama konusunda zorluk yaşayabildiğini ifade eden Şahin, yeni merkez sayesinde vatandaşların kendi bölgelerinde hizmet alabileceğini kaydetti.

        Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da merkezin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, devletin imkanlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarının buluşturulmasının önemini vurguladı.

        Ünüvar, "Siyaset, bürokrasi ya da hizmet etmenin hangi noktası olursa olsun, en temel görevimiz devletin imkanlarıyla milletin ihtiyaçlarını buluşturmak. Devlet bize bir imkan veriyor, o imkanı milletimizin ihtiyacıyla buluşturmak, bu bazen şimdi olduğu gibi bir merkez olabilir, bazen bir vatandaşın bir problemini çözmek olabilir, bazen devasa şehir hastaneleri, yollar yapmak olabilir." diye konuştu.

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        Merkezden hizmet alan ailelerin mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu ifade eden Ünüvar, burada da devletin imkanlarını ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını dile getirdi.

        Törene, AK Parti milletvekilleri Mesut Bozatlı, Orhan Ateş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör, akademisyenler, merkezden faydalanan vatandaşlar ile aileleri katıldı.

        Kurdele kesilmesinin ardından katılımcılar, merkezde incelemede bulundu.

        Medikal ve cerrahi müdahalelere rağmen görme fonksiyonlarında azalma yaşayan bireylere hizmet verecek merkezde, mevcut görme kapasitelerinin daha etkin kullanılmasına yönelik rehabilitasyon uygulamaları gerçekleştirilecek.

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        Merkezde ayrıca yakın görmede güçlük, ışığa karşı hassasiyet, kontrast algısında azalma ve renk görme sorunları yaşayan bireylerin ihtiyaçlarına uygun hizmet sunulacak.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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