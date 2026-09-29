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        Demiryollarında çalışma geleneğini üçüncü kuşak olarak devam ettiriyor

        SAFİYENUR AYDAŞ - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) üç kuşaktır görev yapan Kendirli ailesinin 46 yaşındaki üyesi Rıdvan Kendirli, babasının isteğiyle 13 yaşında başladığı demiryolu eğitiminden 30 yıllık meslek hayatına uzanan yolculuğunda aile geleneğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Demiryollarında çalışma geleneğini üçüncü kuşak olarak devam ettiriyor

        SAFİYENUR AYDAŞ - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) üç kuşaktır görev yapan Kendirli ailesinin 46 yaşındaki üyesi Rıdvan Kendirli, babasının isteğiyle 13 yaşında başladığı demiryolu eğitiminden 30 yıllık meslek hayatına uzanan yolculuğunda aile geleneğini sürdürüyor.

        Çocukluğundan itibaren demiryollarıyla iç içe büyüyen Kendirli, TCDD'de manevracı ve makasçı olarak görev yapan babasının yönlendirmesiyle 1993 yılında Eskişehir Demiryolu Meslek Lisesinin sınavına girdi.

        Demiryolu İşletmeciliği Bölümü'nü kazanarak yatılı eğitime başlayan Kendirli, 17 yaşında mezun oldu.

        Ailesinin kazai rüşt için mahkemeye başvurmasının ardından Kendirli 1996'da Kahramanmaraş Narlı Gar Şefliği'nde hareket memuru olarak göreve başladı.

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        Meslek hayatı boyunca farklı şehirlerdeki istasyonlarda görev yapan Kendirli, kaza inceleme kontrolörlüğünün yanı sıra istasyon ve gar şefliği görevlerini yürüttü.

        Kurum içindeki yükselme sınavının ardından 2019 yılında Gaziantep Gar Müdürlüğü'ne atanan Kendirli, halen bu görevini sürdürüyor.

        Babasının vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan Kendirli, ailesinde büyükbabasından babasına, babasından da kendisine uzanan bu geleneğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor.

        - Babasıyla aynı istasyonda görev yaptı

        Rıdvan Kendirli, AA muhabirine, meslek hayatı boyunca çok sayıda insan tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

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        2000 yılında Narlı İstasyonuna gar şefi olarak atandığını belirten Kendirli, burada babasıyla aynı istasyonda görev yaptığını anlattı.

        Babasının yıllarca görev yaptığı istasyonda onunla aynı mesleği yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Kendirli, "Babamla aynı nöbette, gece vardiyasında çalışma şansı yakaladım. Babamla aynı mesleği aynı anda yapmanın mutluluğunun tarifini anlatamam." dedi.

        Kendirli, meslek hayatında amcalarıyla da aynı istasyonlarda çalışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

        Kendirli, şöyle devam etti:

        "Büyükbabam, babam, amcalarım demiryollarında görev aldı. Ben babamla ve amcalarımla çalışma imkanı buldum. Babamla, yol yenileme operatörü amcamla beraber günlerce aynı istasyonda mesai harcadık. Bunun tarif etmem imkansız. Çünkü orada amca-yeğen, baba-oğul ilişkisinden ziyade demiryolcu görevinin vermiş olduğu bir bütünlük vardı."

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        - "Babam, büyükbabamın sözlerini bana söyledi"

        Büyükbabasının babasına demiryollarında çalışması yönünde vasiyette bulunduğunu anlatan Kendirli, babasının da yıllar sonra kendisinden aynı şeyi istediğini belirtti.

        Mesleğini severek yaptığını ifade eden Kendirli, şöyle konuştu:

        "Demiryolculuk bazen bir baba vasiyetidir, bazen de çocukluğunuzda oynadığınız küçük oyuncak trenlerdir. Benim demiryolculuğum babamın vasiyeti ve arzusuyla başladı. Büyükbabam da babama, 'Ben demiryollarından ekmek yedim, evlatlarımı demiryollarının ekmeğiyle büyüttüm, çocuklarım demiryollarında çalışacak.' demiş. Üç oğlunu da demiryolcu yapmış. Bunların en büyüğü benim babamdı. Babam da yıllar sonra büyükbabamın kendisine söylediği sözlerin aynısını bana söyledi. Böylece bu meslek bizim ailemizde üç kuşaktır devam ediyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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