Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

        Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 01:11 Güncelleme:
        Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

        Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü.

        Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş. üzerinde bulundurduğu bıçakla arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Ali B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralı Mehmet Ali B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri şüpheli Ö.Ş'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

        REKLAM

        Ö.Ş. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt
        Trump'tan İran'a "taviz" iddiasına yanıt
        İşçiye ya izin ya para
        İşçiye ya izin ya para
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Akülü sandalyesiyle alevler içinde kaldı
        Akülü sandalyesiyle alevler içinde kaldı
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        "Islıklamaları ve yuhalamaları hak ettik!"
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Yazıcıoğlu soruşturmasında 36 tutuklama
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama
        25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te düğün konvoyunda otomobiliyle drift atan sürücüye cezai işlem...
        Gaziantep'te düğün konvoyunda otomobiliyle drift atan sürücüye cezai işlem...
        Gaziantep FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 14 kişi yar...
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 14 kişi yar...
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası
        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası
        Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi 2028 yılı sonunda hizmete alınacak
        Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi 2028 yılı sonunda hizmete alınacak