Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü.

Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş. üzerinde bulundurduğu bıçakla arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Ali B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı Mehmet Ali B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri şüpheli Ö.Ş'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

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Ö.Ş. işlemleri için emniyete götürüldü.