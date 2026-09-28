Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ekipler, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi Nizip ilçesinde tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

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