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        GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 20:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

        Kaza yerinde yetkililerden bilgi alan Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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        Eker, şunları kaydetti:

        "Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz ve ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür içlerinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamının hafif ve orta dereceli yaralanmaları bulunuyor ve tedavileri devam ediyor."

        - Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup olayla ilgili adli soruşturma, tüm yönleriyle ve hassasiyetle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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