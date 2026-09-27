GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza yerine gelen Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklamada bulunan Eker, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diledi.

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Eker, şunları kaydetti:

"Bizlerin ilk tespitlerine göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyor. Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz ve ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 1 vatandaşımızın ise şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür içlerinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamının hafif ve orta dereceli yaralanmaları bulunuyor ve tedavileri devam ediyor."