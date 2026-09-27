Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
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