Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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