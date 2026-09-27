Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Gaziantep Halk Buluşması'na katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, parti olarak 86 milyonu birbirinden ayırmadan herkesin huzurla yaşayacağı bir ülke inşa edeceklerini söyledi.

Ağıralioğlu, Gaziantep Halk Buluşması kapsamında Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen programda, vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Umutlu, adaletli ve yasakların olmadığı bir ülke için yola çıktıklarını ifade eden Ağırailoğlu, "Biz Anahtar Parti'yiz. Ayırmadan, kayırmadan 86 milyonu ailemiz biliyoruz. Kimliğine, mezhebine, meşrebine bakmadan herkesin ay yıldızlı al bayrağın altında huzurla yaşayacağı, hukukun altında bir memleket inşa edeceğiz." dedi.