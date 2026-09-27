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        Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde arkadaşını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı arkadaşını öldürüp intihar etti

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde arkadaşını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

        Batıkent Mahallesi'nde bir apartmanda annesinin yanında ikamet eden Sungu Başkaya (52) ile arkadaşı Çağlar Köylüoğlu (58) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Başkaya, arkadaşı Çağlar Köylüoğlu'na tabanca ile ateş etti ardından aynı silahla kendini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı sevk edildi.

        Ekipler, Başkaya ve arkadaşı Köylüoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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