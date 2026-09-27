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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GÜNCELLEME - Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 19:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

        Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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