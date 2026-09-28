Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, "Halkın sağlığıyla oynanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için gerekli kontroller hassasiyetle yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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