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        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen iş yeri, 3 gün süreyle kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerine kapatma cezası

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen iş yeri, 3 gün süreyle kapatıldı.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Gerçekleştirilen rutin kontroller kapsamında bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler satıldığı tespit edildi.

        Yapılan incelemelerin ardından söz konusu iş yeri, 3 gün süreyle kapatma cezası verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, "Halkın sağlığıyla oynanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için gerekli kontroller hassasiyetle yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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