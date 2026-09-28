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        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Terapötik Aferez Merkezi hizmete girdi

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 9 yatak kapasiteli Terapötik Aferez Merkezi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Terapötik Aferez Merkezi hizmete girdi

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 9 yatak kapasiteli Terapötik Aferez Merkezi hizmete girdi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre merkezde plazma değişimi, lökoferez, tromboferez, eritrosit değişimi ve kök hücre toplama işlemleri gerçekleştirilecek.

        Yeni tanı lösemi ve TTP gibi hastalıkların tedavisine katkı sağlaması hedeflenen merkez, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verecek.

        Merkezde ilgili kliniklerle multidisipliner çalışma yürütülecek, Türk Kök aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki hastalara kök hücre teslimi yapılabilecek.

        Merkezin açılışına Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emine Korkmaz ve Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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