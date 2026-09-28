Gaziantep'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Yunus Emre Yaşar yönetimindeki 31 SJ 264 plakalı hafif ticari araç, Yolveren Mahallesi yol ayrımında Müslüm Demirel idaresindeki 16 CPY 01 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yaşar ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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