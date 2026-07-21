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        GASKİ Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı

        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında verilen "Mavi Su Verimliliği Belgesi"ni almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
        GASKİ Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni almaya hak kazandı

        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında verilen "Mavi Su Verimliliği Belgesi"ni almaya hak kazandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, GASKİ, kamu kurumları, yerel yönetimler ve endüstriyel işletmelere yönelik yürütülen denetim ve değerlendirme sürecini tamamlayarak Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2014 yılından itibaren iklim ve su yönetimi alanında uzun vadeli planlamalar yaptıklarını belirtti.

        Planlamaları uygulamaya çevirdikleri için bu belgeyi kazandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Küresel ısınma dünyanın en önemli problemi. Buna karşı tedbir ve önlem bir tercih değil zorunluluk olduğunu, gelecek açısından küresel ısınmayı önlemek ve herkese içme suyu başta olmak üzere bütün su yönetimini çok iyi sağlamanın gerektiği bir zorunluluk. Bunu 12 yıl önce görüp bütün sistemini koordine etmiş bir ekibin parçasıyız."

        GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp de belgenin önemli bir başarının tescili olduğunu belirterek, "Su yönetimi ve verimliliği kapsamı içinde GASKİ olarak bir senedir bakanlığımız tarafından bütün su yönetimimiz denetlemiş olup Gaziantep ili içinde ve su kanal idareleri içerisinde bu belgeyi kazanmış ilk kurumuz." değerlendirmesinde bulundu.

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