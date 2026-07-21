Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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