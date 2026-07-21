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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Gaziantep'te 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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