Gaziantep Büyükşehir'in et satış noktaları vatandaşlarla buluşmaya hazır

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan modern et işleme tesisi tam otomasyon sistemi ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Tesiste, kesilmiş gövde halinde getirilen etler hijyen ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda işlenerek satışa sunulmaya hazır hale getirilecek. İşlenen etler, belirlenen satış noktaları üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak.

Vatandaşların uygun fiyatlı ete ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk iki satış noktasındaki çalışmalar tamamlandı. Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı'nda oluşturulan satış alanlarının önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanıyor. Projenin devreye girmesiyle birlikte vatandaşların, modern et işleme tesisinde hazırlanan et ürünlerine uygun fiyatlarla erişmesi hedefleniyor.

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