Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep Büyükşehir'in et satış noktaları vatandaşlarla buluşmaya hazır

        Gaziantep Büyükşehir'in et satış noktaları vatandaşlarla buluşmaya hazır

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Gaziantep Büyükşehir'in et satış noktaları vatandaşlarla buluşmaya hazır

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların temel gıda ürünlerine ekonomik şartlarda erişimini kolaylaştırmayı amaçladığı et satış noktaları projesiyle uygun fiyatlı ve güvenilir et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

        İlk et satış noktaları Çınarlı ve Düztepe'de hizmete girecek

        Vatandaşların uygun fiyatlı ete ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk iki satış noktasındaki çalışmalar tamamlandı. Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı'nda oluşturulan satış alanlarının önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanıyor. Projenin devreye girmesiyle birlikte vatandaşların, modern et işleme tesisinde hazırlanan et ürünlerine uygun fiyatlarla erişmesi hedefleniyor.

        REKLAM

        Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan modern et işleme tesisi tam otomasyon sistemi ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Tesiste, kesilmiş gövde halinde getirilen etler hijyen ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda işlenerek satışa sunulmaya hazır hale getirilecek. İşlenen etler, belirlenen satış noktaları üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek eğitim modeli
        Büyükşehir'den gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek eğitim modeli
        Yılmaz, Eydibaba'da yeni parkta incelemelerde bulundu
        Yılmaz, Eydibaba'da yeni parkta incelemelerde bulundu
        Tırmanış sporcuları ve doğaseverler Köklüce Tırmanış Festivali'nde buluştu
        Tırmanış sporcuları ve doğaseverler Köklüce Tırmanış Festivali'nde buluştu
        ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: "Cumhuriyetimiz, en büyük değer...
        ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: "Cumhuriyetimiz, en büyük değer...
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "Cumhuriyet eşitliğin, bilimin...
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "Cumhuriyet eşitliğin, bilimin...
        Gaziantep'te kontrolden çıkan araç karşı şeride uçtu: 4 yaralı
        Gaziantep'te kontrolden çıkan araç karşı şeride uçtu: 4 yaralı