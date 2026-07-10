Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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