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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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