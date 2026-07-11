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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmaları ile devam ederken hücum organizasyonları ile sona erdi.

        Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ile sportif direktör Cemil İbrahim Cansız takip etti.

        Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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