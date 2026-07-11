Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmaları ile devam ederken hücum organizasyonları ile sona erdi.
Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ile sportif direktör Cemil İbrahim Cansız takip etti.
Kırmızı siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.
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