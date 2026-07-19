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        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yaşayanlar, etkisini artıran sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek için parklara, gölgelik alanlara ve havuzlara yöneldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkili oluyor

        Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te yaşayanlar, etkisini artıran sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle serinlemek için parklara, gölgelik alanlara ve havuzlara yöneldi.

        Gaziantep'te hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesiyle Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki Festivaller Parkı'nda sakinlik hakim oldu.

        Vatandaşların bir bölümü gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışırken, kentte öğle saatlerinde cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta sıcak hava nedeniyle Milli İrade Meydanı, Demokrasi Meydanı, Necmeddin Erbakan Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yoğunluğun azaldığı gözlendi.

        Sıcaktan bunalanlar parklar, havuzlar ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise serinlemek amacıyla kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

        Kent merkezindeki termometreler 37 dereceyi gösterdi.

        - Kilis

        Kilis'te hava sıcaklığı 34 derece olarak ölçüldü.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar park, bahçe, gölgelik alan ve havuzlarda vakit geçirdi.

        Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda da sıcak hava nedeniyle sakinlik yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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