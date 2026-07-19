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        Gaziantep'te motosiklet denetimlerinde 168 sürücüye ceza yazıldı

        Gaziantep'te motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 168 sürücüye 3 milyon 44 bin 638 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Gaziantep'te motosiklet denetimlerinde 168 sürücüye ceza yazıldı

        Gaziantep'te motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 168 sürücüye 3 milyon 44 bin 638 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyazlar, Konak, Kolejtepe, Yukarıbayır, Çamlıca, Nuripazarbaşı, Kıbrıs, Düztepe, Karşıyaka, Hacıbaba, Mevlana, Merveşehir, Boyno ve Kayaönü mahallelerinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu araç kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 168 motosiklet sürücüsüne toplam 3 milyon 44 bin 638 lira cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, 44 motosikleti trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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